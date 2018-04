Ato foi feito pela Fetraf-Sul RS e contou com a participação de 200 pessoas.

Durou menos de uma hora o segundo fechamento da BR 153, no começo da tarde desta quarta-feira, dia 11. A rodovia foi trancada por volta das 13h e a liberação ocorreu por volta das 13h40. Uma fila de carro dos dois lados foi formada. A mobilização foi feita pela Fetraf-Sul RS e começou no lado gaúcho da rodovia ainda pela parte da manhã. Cerca de 200 pessoas participaram do ato.