Aproximadamente 2,3 toneladas vendidas no Feirão do Peixe Vivo

Aproximadamente 2,3 toneladas de peixes foram comercializadas durante a Feira do Peixe Vivo, realizada duarante a Quaresma na Casa do Produtor Rural de Concórdia. A informação é da Secretaria Municipal da Agricultura, que organizou a venda no local. O montante ficou um pouco abaixo da projeção que era de aproximadamente 2,5 toneladas.



As vendas ocorreram nas sextas-feiras durante a Quaresma e foi intensificada durante a Semana Santa. Toda a produção vendida foi de piscicultores do município de Concórdia.