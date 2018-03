Na semana que antecede a Páscoa a Federação do Comércio de Santa Catarina, a Fecomércio, realizou uma pesquisa para saber como deverá ser o comportamento do consumidor para essa data. Conforme o levantamento, o gasto médio com as compras será de R$ 157,69, o que representa uma queda de 3,3% em relação a pesquisa realizada em 2017, quando o o gasto médio ficou em R$ 163,09.

Já sobre a intenção de forma de pagamento das compras, a maioria dos consumidores catarinenses tem como objetivo pagar à vista e em dinheiro. Essa foi a resposta de 75% dos catarinenses entrevistados. Em seguida surge a compra parcelada no cartão de débito (9,7%) e pelo cartão de crédito a vista (7,4%).

A análise feita pela Fecomércio é que os catarinenses estão pouco dispostos a fazer dívidas, procurando realizar quase que a totalidade das compras à vista. A entidade avalia que essa intenção é bastante positiva, pois mostra uma maturidade por parte dos consumidores na hora de pensar os gastos da Páscoa. No entanto, a Fecomércio pontua que isso representa apenas uma intenção do consumidor, na prática o que se vê é que na hora da compra o recurso ao crédito aumenta consideravelmente.

Outro dado importante para os lojistas é que 73% dos catarinenses disseram que vão realizar pesquisa de preços antes de fazer as compras. Além disso, 44% deverão optar pelo melhor preço, 28% pelas promoções e 16% vão considerar a qualidade do atendimento.

E quando se fala em Páscoa, o chocolate é quem tem mais saída. A pesquisa da Fecomércio mostra que 92,3% dos entrevistados vão presentear com chocolates, 3,9% com vestuário e 2,6% com brinquedos.