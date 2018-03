O Centro de Treinamentos da Epagri de Concórdia (Cetredia) iniciou nesta terça-feira,20, o curso de Formação, Gestão, Liderança e Empreendedorismo de Jovens Rurais do Programa SC Rural, do Governo do Estado. Este é voltado para a formação de jovens agricultores da região da Amauc, focada em assuntos técnicos gerencias e relações humanas. A aula inaugural contou com a presença do secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional – Concórdia, Wagner Bee, do gerente da Epagri, Luiz Carlos Bergamo, entre outras autoridades, além de técnicos da Epagri, alunos e pais.



Na abertura do evento as pessoas envolvidas puderam conhecer a estrutura do curso, bem como os instrutores e os assuntos que serão tratados. Participam deste curso, 31 jovens com idade entre 18 a 29 anos dos municípios de Concórdia, Piratuba, Arabutã, Ipumirim, Alto Bela Vista, Lindóia do Sul, Xavantina, Jaborá e Seara, este curso é a sexta turma consecutiva e neste ano o recurso é oriundo só do Governo Federal.



O secretário Regional Wagner Bee, ressalta que curso tem como objetivo formar lideranças rurais, desenvolver o espírito empreendedor dos jovens agricultores e incentivar a discussão sobre sucessão familiar nas propriedades agrícolas da região.



Com a previsão de nove alternâncias, que são encontros mensais de 24 horas/aula cada, serão abordados temas como liderança, empreendedorismo, inclusão digital, práticas integradoras de lazer e autoconhecimento; novas oportunidades econômicas e ambientais, voltadas ao emprego, à renda e a produção agrícola e ainda a gestão de negócios, da propriedade e do ambiente, considerando as potencialidades regionais.

(Fonte: Dalva Pichetti/ADR Concórdia)