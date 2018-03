O Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã prorrogou as inscrições para o curso gratuito de formação de bombeiro voluntário, com a certificação pela Fabet.



Conforme a entidade, os interessados deverão comparecer na sede dos bombeiros voluntários, em Arabutã. O novo prazo vai até o dia dois de abril. A documentação exigida é três fotos 3 x 4 recentes; Carteira de Identidade original e duas fotocópias; Carteira Nacional de Habilitação, original e fotocópias; Título de Eleitor, original e fotocópia; Carteira de Vacinação com todas as vacinas em dia, original e fotocópias; atestado de bons antecedentes, estadual; comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, original e fotocópia; Certificado de Frequência regular ou conclusão de ensino médio, original e duas fotocópias; Histórico escolar do ensino médio, original e duas fotocópias; comprovante de residência retroativo há três meses e atual com duas fotocópias cada; e comprovante de quitação de Serviço Militar, para homens, original e duas fotocópias.



Ao todo, serão 30 vagas para ambos os sexos, com início no dia 30 de abril. Mais informções no 3448 0007.