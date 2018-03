A Associação Concordiense de Futsal perdeu para o AGN Capinzal no jogo treino entre as duas equipes, realizado na noite do sábado, dia 10, em Capinzal. O placar foi de 3 a 0 para os capinzalenses. Todos os gols saíram no segundo tempo.



O time da ACF se prepara para disputar a Divisão Especial do Campeonato Catarinense.



ACF do técnico Thomé jogou com Roger, Fusca, Buguinha, Trevisol e Assis. Entraram: Pedro, Ike, Tainan, Chilau, Emauel, Fernando, Piva, Geno e Iuri.