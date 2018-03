Na visita a Concórdia nesta sexta-feira, nove, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, trouxe palavras de estímulo à Embrapa Suínos e Aves, reconhecendo o papel da pesquisa para aumento da produção brasileira. Ele também acalmou os que estão preocupados com os reflexos da Operação Trapaça, que investiga irregularidades na BRF.

Blairo Maggi não apresentou novidades sobre a reabertura do mercado à carne suína brasileira. O ministro informou que está sendo concluído o credenciamento para as vendas à Coreia. Como outras autoridades e outros momentos de crise no segmento, o ministro sinaliza para um futuro melhor. “Na minha avaliação, o que será definitivo para a produção de suínos é que o Brasil ficará livre de febre aftosa, sem vacinação, aí por 2023 ou 2024. Aí sim o mercado mundial, o mais exigente, Estados Unidos, Europa, Japão, ficará aberto para o Brasil também”.

O ministro da Agricultura detalhou que em maio, em Paris, “o Brasil vai receber o certificado de país livre de febre aftosa com vacinação e já iniciamos o processo de retirada da vacinação, começando lá pelo Norte, até chegar a Santa Catarina e Rio Grande do Sul”. A partir daí, o Brasil poderá abastecer mercados mais ricos e exigentes, como Estados Unidos, Europa e Japão.

O ministro reafirmou que os fatos recentes divulgados pela Polícia Federal envolvendo a BRF estão ligados às situações do passado, inclusive dois laboratórios descredenciados ainda em 2016. Além disso, observou que não há risco para o mercado e para os consumidores. “Só em 12 países no mundo há restrições à salmonela. O restante, todos países compradores, tem a mesma legislação que o Brasil tem. Quer dizer, a presença de salmonela é permitida porque não comemos carne crua, in natura”.