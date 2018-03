Galo do Oeste busca a primeira vitória no returno.

Na noite desta quarta-feira (07) a equipe concordiense terá mais um desafio pela Série A do Catarinense 2018, o adversário será a equipe do Tubarão às 19h no Estádio Domingos Silveira Gonzales.



Sabendo que é necessário pontuar neste returno no máximo de partidas para se manter na série A, a equipe comandada pelo técnico Mauro Ovelha entrará em campo mesmo tendo desfalques, mas com toda a garra possível para atingir o objetivo. Para a partida o técnico já poderá contar com Wellington Neto, que chegou na segunda-feira e já está liberado pela CBF para atuar pelo galo, e não poderá contar com Cleiton Velasques e Diogo Roque e Zeca estão no departamento médico, Gelson e Lucas não estarão em campo pois estão cumprindo suspensão após 3 cartões amarelos.

(Fonte: Ricardo Artifon)