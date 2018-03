Neste sábado (03) o galo do oeste terá mais um importante confronto no catarinense 2018, o adversário é a tradicional equipe do Criciúma, e o duelo está marcado para as 19h no Estádio Domingos Machado de Lima com ingressos com valores promocionais de R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia).



A partida é válida pela 11ª rodada da competição, e é de suma importância para a a equipe concordiense somar pontos para estar na parte de cima da tabela, no momento a equipe encontra-se na 7ª posição com 10 pontos, e em caso de vitória e pode chegar a 5ª posição já nesta rodada. A equipe desde a terça-feira (27) vem treinando de forma intensa para conquistar os 3 pontos além de fazer um bom jogo.



Para a partida o técnico terá a disposição os atletas Paulinho, Aldair, Gabriel Peres e Marcos Paulo que estão liberados pelo departamento médico e já vem treinando com a equipe, por outro lado não poderá contar com Diogo Roque e Cleiton que encontram-se em tratamento e retornam na próxima semana, já o zagueiro Lacerda não estará a disposição por cumprir suspensão após 3 cartões amarelos.

Serviços da partida:



Abertura dos portões:

Os portões serão abertos às 17h. Lembrando que é necessário portar sempre documento de identificação e Carteira de Estudante para comprovar a compra e acesso ao estádio com o ingresso de meia entrada.



Segurança:

O comando da Policia Militar de Concórdia solicita para que os torcedores que se dirigirem ao estádio não portem objetos de valor e informa que não será permitida a entrada com: Rádios, bebidas (latas, garrafas, água, chimarrão), comida, além de objetos pontiagudos que possam oferecer risco a outras pessoas. É importante o torcedor portar documento de identificação.



Valores dos ingressos:

R$ 30,00 e R$ 15,00 meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos.

Ingressos antecipados nos pontos de venda: Subway Concórdia, Mundo dos Esportes, Posto Parisenti, Alex Sports, Megazam Moda Sport, Solar, Banca Camargo, Posto São Jorge, Esporte Espetacular e Tasca Esportes.



Arbitragem:

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Neuza Ines Back e José Roberto Larroyd

Quarto árbitro: André Luiz Back

Avaliador: Jaison Cardoso da Silva

Delegado: Waldir Waldemiro Wenrich

(Fonte: Ricardo Artifon).