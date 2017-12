Muitos serviços vão funcionar com o horário diferenciado nesta sexta-feira, 29 de dezembro. As agências bancárias não abrirão as portas hoje e retomam ao trabalho normalmente no dia dois de janeiro.

A Prefeitura de Concórdia terá expediente apenas durante a manhã, das 8h às 11h30. O Lar Anjo Gabriel e o terminal Rodoviário trabalham normalmente e a Vigilância Sanitária fará plantões.

Os Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIS, vão seguir o calendário próprio. É importante que os pais das crianças conversem com os coordenadores de cada unidade para saber como ficarão os horários nestes dias.

Os supermercados definiram que vão trabalhar até as 17h no domingo, dia 31, véspera do Ano Novo.