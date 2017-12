No acumulado do ano quem mais criou oportunidade de trabalho em Concórdia foi a indústria

Comércio é destaque no emprego em novembro

O comércio foi o setor que mais gerou emprego em Concórdia em novembro. No mês passado foram registradas 273 contratações e 201 demissões, chegando a um saldo positivo de 72 oportunidades de trabalho. Nos últimos quatro meses o setor também apresentou números positivos na geração de empregos, mas com bem menos contratações que as registradas em novembro.

O empresário Luciano Fischer diz que o comércio vive uma fase de recuperação. “Em novembro as vendas foram ótimas. Agora em dezembro tivemos uma redução porque muitas pessoas esperam as liquidações de janeiro”, afirma Fischer. Na empresa dele há 15 funcionários e foram contratados mais três trabalhadores em novembro.

A indústria da transformação foi o segundo setor que mais gerou empregos em novembro, com saldo positivo de 30 vagas. Em terceiro aparece a prestação de serviços com 29, seguida da construção civil com cinco.

No acumulado do ano, os números da indústria são destaque disparado. No período de janeiro a dezembro foram criadas 689 vagas de trabalho.

O segundo setor que mais gerou empregos em 2017 foi a administração pública com saldo de 283, seguida pela construção civil com 155, comércio com 143, prestação de serviços 95 e extração mineral seis. A agropecuária teve saldo negativo de 10 vagas e o serviço de utilidade pública apresentou fechou sete postos de trabalho.