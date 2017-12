Artilheiro é do Caravággio, com seis gols.

A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia divulgou a lista de artilheiros da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. O jogador Edivan Andreoni, do Caravággio, lidera a corrida, com seis gols. Marcelo Martello e Marciano Borges, do Sede Brum, vem em seguida com cinco gols.



Pelo futebol sete, a artilharia é de Diego Vargas, do Linha Sertão, com 25 gols. Sérgio Piva, de Presidente Castello, vem em segundo, com 16.