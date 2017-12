O Concórdia Atlético Clube realiza na noite desta sexta-feira, dia 15, seu primeiro amistoso de preparação para a disputa do Campeonato Catarinense da Série A de 2018. O Galo do Oeste recebe o São Luiz, de Ijuí-RS, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partir das 20h.



Para esse compromisso, o técnico Mauro Ovelha pretende utilizar todos os jogadores, com dois times um em cada tempo. O grupo ficou completo nesta semana com a chegada e integração dos últimos contratados.



Essa será a primeira partida entre as duas equipes. O segundo duelo será em Ijuí, no começo do próximo mês. Antes disso, o Galo do Oeste pretende enfrentar os juniores da Chapecoense, que está em preparação para a Copa SP.

Para o jogo amistoso desta sexta-feira, dia 15, o ingresso é um quilo de alimento não perecível.