A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia abriu inscrições para o Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador de 2018. As fichas de inscrições, juntamente com o Termo de Compromisso, devem ser retiradas e entregues na própria FMEC até o dia dois de fevereiro do próximo ano. Isso vale para a participação nas três séries.

As comunidades participantes da série C deverão entregar o Termo de Compromisso, juntamente com a cópia da certidão de negativa e CNPJ.