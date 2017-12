A edição 2017 do torneio Bom de Bola entra na reta final em Santa Catarina! Os jogos da fase decisiva acontecem entre 13 e 17 de dezembro na cidade de Itapiranga, município do extremo oeste catarinense. A competição reunirá cerca de 700 alunos-atletas de 12 a 14 anos de diversas escolas representando municípios de todo o estado.



O Estádio da Montanha, casa do Esporte Clube Cometa - principal time de futebol amador da cidade – sediará as duas partidas finais, no domingo, com i nício às 9h (decisão no feminino) e às 10h15 (masculino). De terça a sábado, além do Cometa, os jogos acontecem também nos campos dos clubes locais Flamengo e América. “A grande final em Itapiranga encerra um ciclo muito produtivo e certamente será a cereja do bolo da edição catarinense, iniciada em junho” aponta Luiz Carlos Fraga, coordenador geral do projeto.



O campeonato é assinado pela Fundação Catarinense de Esportes (Fesporte) e o Instituto Bom de Bola. As finais serão transmitidas ao vivo pelo canal do Bom de Bola no Youtube. Todas as informações estão disponíveis na página do projeto no Facebook (@bomdebolaOficial) ou no site bomdebola.com.br.

(Fonte: Palavra.com)