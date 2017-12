Classificação Final Bocha Deficiente Auditivo Masculino: CAMPEÃO

Classificação Final Basquetebol para Cadeirantes: 2º Lugar

Classificação Final Atletismo Deficiente Visual Feminino: 6º Lugar

Classificação Final Xadrez Deficiente Visual Feminino (Individual): 4º Lugar

Classificação Final Atletismo Deficiência Intelectual Feminino: 3ºLugar

Classificação Final Atletismo Deficiência Intelectual Masculino: 3ºLugar

Classificação Final Bocha Deficiente Intelectual Feminino: 13º Lugar

Classificação Final Bocha Deficiente Intelectual Masculino: 20º Lugar

Classificação Final Atletismo Deficiente Físico Masculino: 23º Lugar

Classificação Final Tênis de Mesa Deficiência Intelectual Feminino (individual/ dupla : 1ºLugar

Medalhas: 14

08 de Ouro :

*BOCHA DA

* LANÇAMENTO DO DISCO DI FEMININO (F20)

*LANÇAMENTO DISCO FEMININO- DOWH (F21)

* LANÇAMENTO DARDO FEMININO- DOWH(F21)

*ARREMESSO DO PESO FEMININO DOWN (F21)

* LANÇAMENTO DO DARDO MASCULINO DOWN(F21)

* LANÇAMENTO DO DISCO DV FEMININO (F11)

* ARREMESSO DO PESO DV FEMININO (F11)



4 de Prata:

*BASQUETE CADEIRANTES

*100 MTS RASOS DV FEMININO

*LANÇAMENTO DISCO MASCULINO- DOWH (F21)

*400 MTS RASOS MASCULINO(F20)

2 de Bronze:

* LANÇAMENTO DISCO MASCULINO (F20)

* ARREMESSO DO PESO DI FEMININO (F20)

Troféus: 5 Troféus: 1 de 1º Lugar (BOCHA DA) 1 de 2º Lugar( BASQUETEBOL CADEIRANTES), 2 de 3º Lugar (ATLETISMO DI FEMININO E DI MASCULINO) e 1 de TÊNIS DE MESA DI FEMININO-DUPLA E INDIVIDUAL).



Classificação Geral: 12º Lugar