Nesta quarta-feira (06) o que não faltou foi emoção no duelo entre Concórdia e Tubarão pela semifinal da divisão especial do Catarinense no Centro de Eventos, após vencer no tempo normal por 4 a 3 a equipe concordiense conquistou também a vitória na prorrogação, desta vez por 2 a 0.



Repetindo o clássico decisivo como foi a final do JASC 2017, a partida foi de muita intensidade e decidida nos detalhes, proporcionando aos torcedores um grande espetáculo.



A ACF já no inicio da partida partiu para o setor ofensivo e no primeiro minuto abriu o placar com Fusca, levando esta vantagem durante toda a primeira etapa. Na etapa complementar aos 7 minutos a equipe de Concórdia ampliou com Pesk, mas viu nos dois minutos seguintes a vantagem desaparecer com 2 gols de Tubarão, aos 8 e 9 minutos com Charles e Eduardo. A equipe concordiense precisando da vitória no tempo normal para levar a partida para a prorrogação buscou com todas as forças a vitória e aos 15 minutos ampliou com Fusca e aos 17 com Jhony, os adversários descontaram aos 18 minutos com Torres.



Na prorrogação as equipes tiveram boas chances de gol, com pênalti e falta direta desperdiçada por Concórdia e falta direta por Tubarão. Tendo a vantagem do empate na prorrogação, a ACF não quis correr riscos, e buscava a todo instante abrir o placar, até que aos 8 minutos balançou as redes com Pesk, e 35 segundos mais tarde ampliou com Jhony e garantiu a classificação para a grande final.



O adversário concordiense será conhecido no sábado no duelo entre Jaraguá e Joinville, o primeiro confronto entre as equipes aconteceu na terça-feira (05) com vitória de Joinville por 2 a 1.

(Fonte: Ricardo Artifon).