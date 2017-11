Canarinho vai receber a equipe do Ítalo-Brasileiro, no campo do bairro Salete.

Final do Campeonato Estadual de Base Regional Sub-15 inicia no sábado

Começa neste sábado, dia 25, a decisão do Campeonato Estadual de Base, Regional Sub-15, para o Esporte Clube Canarinho de Concórdia. O time concordiense vai encarar o Ítalo Brasileiro, de Chapecó. O confronto entre as duas equipes será no campo do bairro Salete, a partir das 16h.