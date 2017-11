A tradicional “Noite das Lanternas” de Ipira será realizada neste sábado, dia 25. O evento inicia às 19h com a Feira do Artesanato na Rua 15 de Agosto. Em seguida um café colonial será servido no Restaurante e Café da Simone, anexo à Casa Colonial. O desfile de entidades pela Rua 15 de Agosto acontece às 21h. Uma queima de fogos e show musical também serão realizados.

Após o desfile o público se concentra em frente a Prefeitura e para o show pirotécnico que deve durar mais de 10 minutos. Em seguida o destino é a Praça Geraldo Clemente Dieckmann, onde a Banda Radyola apresenta Rock dos anos 80.

O Noite das Lanternas é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio e faz parte das programações do Caminho Estrelado do Integrar, do qual fazem parte os Municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba e Piratuba.

Programação segue:

No dia 02 de dezembro, no Ginásio da Escola Waldomiro Liessen acontece o Natal em Linha Filadélfia, com Feira Gastronômica e Artesanal a partir das 19h e às 20:30h, apresentação do teatro Caminho Estrelado.