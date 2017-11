Carreata percorreu as principais ruas da cidade

Meninas do Handebol comemoram título em Concórdia

A delegação da Associação Atlética Universitária, UNC/Concórdia que conquistaram a Liga Nacional de Handebol, no domingo dia 19.

Na tarde desta segunda-feira, dia 20 por volta das 15 às campeãs e comissão técnica saíram em carreata do Corpo de Bombeiros Voluntários de concórdia percorrendo as principais ruas da cidade até a rua coberta onde foram recepcionadas pela administração municipal de Concórdia e pela sociedade.

Além do titulo do bicampeonato da Liga Nacional este ano as meninas foram heptacampeã JACS e campeã invicta dos Jogos Universitários Brasileiros.