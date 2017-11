A Associação Concordiense de Futsal venceu de goleada e se garantiu na semifinal da Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A vitória por 5 a 1 sobre o foi conquistada na noite desta sexta-feira, dia 17, no Centro de Eventos, no jogo da volta das quartas de finais da competição. No primeiro duelo entre os dois times, na última segunda-feira, dia 13, houve empate em 2 a 2.



Diante de um público de mais de 400 pessoas, a ACF abriu os trabalhos no primeiro tempo com Pesk e Douglinhas. Mikael descontou para os visitantes.

Na etapa final, a ACF fez o resultado com gols de Gui, Douglinhas e Fusca.

Agora a ACF aguarda a definição dos demais jogos da volta dessas quartas de finais para saber quem vai encarar na semifinal.