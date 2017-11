Desde a última quinta-feira, 15, alguns veículos, motocicletas e máquinas estão expostos na Rua Coberta. Todos fazem parte das últimas aquisições da Administração Municipal, sendo boa parte deles custeados com recursos próprios e alguns que vieram por meio de convênios e ou repasses do governo do Estado e governo federal. A apresentação das novas aquisições ocorreu durante o ato oficial de entrega da ambulância, que será cedida aos Bombeiros Voluntários de Concórdia , na manhã desta sexta-feira, 17, na Rua Coberta.

Autoridades, liderança e representantes dos Bombeiros Voluntários participaram do ato. O prefeito Rogério Luciano Pacheco destacou que no total são 15 novas aquisições, que em breve estarão servindo a comunidade com vários serviços com exceção do ônibus repassado à Secretaria de Educação, que já vem realizando o transporte de estudantes há alguns dias.

Estes veículos e maquinários representam um investimento de aproximadamente um milhão em meio, sendo que boa parte deste valor são recursos próprios do município, informou o prefeito, ressaltando que outros equipamentos, máquinas e veículos para atender Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura - estão em processo de compra e devem atingir um investimento total de aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Confira informações de todos os veículos/maquinários recentemente adquiridos:

- Dois veículos Palio Wekend 0Km, adquiridos por meio de convênio, com recursos de multas de trânsito, lombada eletrônica e estacionamento rotativo, no valor de R$ 75,5 mil cada, totalizando R$ 151 mil. Os carros que serão repassados à Polícia Militar;

- Um veículo Renault Oroch, 0Km, valor de R$ 90 mil, com recursos próprios. Veículo a ser utilizado pelo Setor de Trânsito do município;

- Quatro motos e duas bicicletas duas motos Honda Brós, no valor de R$ 14.650,00 cada, uma Yamaha Factor, no valor de R$ 11.450,00, e uma Yamaha Crosser, no valor de R$ 12 mil. Todos adquiridos com recursos próprios e destinados ao Setor de Trânsito;

- Um veículo Fiat Strada Working 0Km, adquirido em parceria com o governo federal, no valor de R$ 53.197,00, sendo R$ 31 mil do governo federal e contrapartida de R$ 23.197,00 do município. Veículo a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

- Um ônibus escolar, adquirido pelo governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 242.100,00. Conquista de uma das reivindicações feitas pelo prefeito Rogério Pacheco ao Ministério da Educação, neste ano;

- Uma mini carregadeira modelo RD SL 75R, acoplada com equipamento vassoura, repassada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, no valor de R$ 196 mil. Equipamento será utilizado pelas secretarias de Urbanismo e Obras e Agricultura e Meio Ambiente;

- Uma escavadeira hidráulica modelo R-140 LC9, marca Hiunday, no valor de R$ 320 mil, com recursos próprios. Equipamento será utilizado pela Secretaria de Urbanismo e Obras;

- Um rolo compactador da marca Ammann ASC 110, no valor de R$ 255 mil, adquirido com recursos próprios. Equipamento trabalhará para a Secretaria de Transportes;

- Uma ambulância, adquirida com recursos do governo do Estado, por meio do Fundo Social, no valor de R$ 130 mil. O veículo foi garantido por meio de uma emenda do deputado estadual Patrício Destro (PSB), com intermédio do vereador Mauro Fretta.

Edila Souza / Ascom Prefeitura