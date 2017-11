Os Bombeiros Voluntários de Concórdia receberam na manhã desta sexta-feira, dia 17, uma ambulância nova. O veículo foi adquirido através de recursos do Estado e foi equipado com verbas da Corporação de Concórdia.

Para a aquisição da ambulância, o Estado investiu R$ 130 mil. O valor foi viabilizado pelo deputado estadual Patrício Destro, do PSB. Já os Bombeiros aplicaram mais R$ 52 mil para a instalação dos equipamentos. “Solicitamos ao deputado essa emenda, por saber da importância de uma ambulância para o atendimento da população. Quando alguém precisa, é só ligar 193 que os bombeiros vão atender e este equipamento vai auxiliar muito”, comenta o vereador Mauro Fretta, que articulou a emenda.

Os Bombeiros aplicaram mais R$ 52 mil para instalar os equipamentos necessários. “As ambulâncias têm uma vida útil de cinco anos e nós estamos com uma que já estava passando deste tempo, então havia a necessidade da troca. É um veículo importante e será utilizado nos atendimentos de primeiros socorros, acidentes com moto, acidentes de trabalho, emergências no interior, entre outros serviços”, destaca o comandante dos Bombeiros Voluntários, Juliano Camillo.

A ambulância foi adquirida e repassada ao município. A Prefeitura repassou aos Bombeiros através de uma cessão de uso. Atualmente a corporação dos Bombeiros conta com quatro ambulâncias unidades básicas, uma unidade de resgate para retirada de vítima das ferragens, além de três caminhões de combate a incêndio.