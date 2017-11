Concórdia vence Pinheiros por 21 a 20 no primeiro jogo da fase final da competição, em São Bernardo do Campo.

Em jogo emocionante a AAU UnC Concórdia venceu a atual campeã da Liga, o Pinheiros, no primeiro confronto que marcou o início da fase semifinal da competição.

No primeiro tempo o Pinheiros começou melhor e comandou o placar por um bom período. Mas as comandadas do técnico, Alexandre Schneider, conseguiram acertar seu jogo e reverteram o marcador, fechando o tempo inicial com dois gols de vantagem (11 a 09).

No segundo tempo o Pinheiros conseguiu pouco a pouco igualar o marcador, mas, com boa atuação das goleiras catarineneses (Luciane e Jerusa), a AAU UnC Concórdia conseguiu vencer a primeira partida contra as paulistanas com um gol de vantagem (21 a 20), e ainda teve a artilheira da partida, Agda, com oito gols marcados.

Ao final o técnico catarinense avaliou a partida e lembrou do que aconteceu no ano passado, quando Concórdia também venceu o primeiro confronto contra Pinheiros e no segundo jogo acabou sendo derrotada, ficando fora da final.



"É apenas o primeiro passo. Mesmo com toda a dificuldade que encontramos hoje, principalmente no segundo tempo, quando Pinheiros jogou com um jogador a mais, sem o goleiro. Mas eu creio que a gente pode melhorar. Temos que ter mais atenção nesta situação e principalmente, colocar a nossa pivô no jogo. Isso será importante para que possamos ter uma eficiência maior de ataque. Sem a Isaura efetivamente no jogo, a gente tem mais dificuldades e o jogo se torna muito individual. Mas o bom é que a Agda mesmo sendo improvisada na situação, conseguiu dar conta do recado, movimentando o jogo, o que fez uma grande diferença em alguns momentos da partida. Agora é tentar recuperar nossas meninas e eu espero que no confronto decisivo a equipe esteja mais comprometida, mais concentrada desde o início da partida, para que possamos estar mais uma vez na final da Liga".

A partida entre AAU UnC Concórdia e Pinheiros, que definirá quem passa para a final da Liga 2017, acontece nesta sexta, às 21h45, com transmissão do SporTV.

Quem ganhar o confronto irá enfrentar o vencedor da outra semifinal, entre UNIP - São Bernardo/SP e Blumenau/SC.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).