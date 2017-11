A Celesc está promovendo mais uma edição do programa “Bônus Eficiente” para a linha de eletrodomésticos. A partir desta sexta- feira, 17 de novembro, os consumidores poderão fazer a troca de freezers, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado pela metade do preço nas lojas Colombo de SC.

Por meio do Projeto de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Celesc oferece um subsídio de 50% aos consumidores para a substituição de geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado antigos por outros novos e mais eficientes. Cada consumidor que está com as contas em dia com a Celesc tem direito a fazer a troca de um equipamento por unidade consumidora, sendo que os aparelhos usados devem ter mais de cinco anos de fabricação e não conter o selo Procel de energia.

A troca segue até o encerramento dos estoques. O cliente poderá parcelar o valor do produto em até seis vezes, sem juros, no cartão de crédito. A compra inclui o direito a trocar até cinco lâmpadas fluorescentes ou incandescentes por novas de LED. Além disso, para efetivar a transação, o comprador precisa fazer uma contribuição de R$ 50,00.

Doação para o Cepon

A previsão da Celesc é arrecadar cerca de R$ 385 mil, que serão doados para o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), hospital especializado em atendimento a pacientes com câncer em Florianópolis.

O presidente da Celesc, Cleverson Siewert, destacou que a eficientização energética tem sido um tema recorrente, tratado pela empresa em suas várias classes de consumo. “Hoje estamos dando mais um passo importante. As pessoas que vão adquirir ou fazer a troca dos produtos terão cerca de 30% de redução na conta de energia no final do mês. Além disso, é importante a parceria de doação de recursos para o Cepon. Sabemos da importância da Saúde na vida de cada catarinense”, afirmou Siewert.

Fonte: ASCOM Governo do Estado