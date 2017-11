A prefeita de Alto Bela Vista, Catia Tessmann Reichert, assinou a ordem de serviço par a construção de uma escola padrão FNDE de seis salas no município. O contrato foi assinado com a empresa vencedora do processo licitatório, Dimo Construções, na quarta-feira, dia 08.

O valor do seguro garantia, cerca de R$ 44 mil também já foi depositado pela Prefeitura. A terraplenagem no canteiro de obras foi finalizada e além da construção civil, também serão realizadas algumas adequações, como muros, dreno e pavimentações.

O sócio administrador da Dimo Construções, Moacir Lerner, informou que a locação da obra vai ser realizada nos próximos dias e que os materiais para a construção já devem começar a chegar.

A equipe de engenharia e a prefeita visitaram o local, onde as máquinas estão concluindo o enrocamento de pedras. “Queremos dar agilidade ao processo para que a DIMO Construções possa iniciar de imediato a obra. Este prédio é um ponto importante na melhoria da estrutura oferecida à educação das crianças e jovens do município e queremos utilizá-lo para o ano letivo de 2019”, disse a prefeita.

A obra tem área de 854,00 m² e o valor total dos serviços contratados é de R$ 896.545,66, com prazo de execução de 14 meses consecutivos.