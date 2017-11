No sábado (11) a equipe sub-20 da ACF/FMEC viajou até Piratuba para o primeiro confronto das quartas de final do Catarinense, e após estar perdendo por 3 a 0 conseguiu virar a partida e vencer por 6 a 3 no ginásio Amélia Poletto Hepp.



Em um clássico regional da base, como nas demais partidas disputadas, a partida foi de grandes chances para as equipes durante a partida, mas a equipe concordiense não iniciou a partida da melhor forma possível, já aos 52 segundos os donos da casa abriram o placar com Ademir, aos 9min48s Leandro ampliou, fazendo mais um aos 12min51s, com isso ligando o alerta da equipe concordiense.



Após chances de gol, a reação da ACF/FMEC deu resultado aos 18min30s com Toni, aos 24min foi Cristian que balançou as redes e aos 6min8s Estevão empatou a partida. Com a partida empatada após estar perdendo por 3 a 0, a equipe concordiense teve mais calma e soube aproveitar melhor as oportunidades e aos 11min15s Mazetto virou a partida, aos 17min58s Estevão fez seu segundo gol e Fernando França no último minuto fechou a conta e deu números finais a partida, com vitória da ACF/FMEC por 6 a 3.



No próximo dia 21 será a disputada a partida de volta em Concórdia, no Centro de Eventos, na qual em caso de empate ou vitória a equipe concordiense pode avançar para a semifinal do catarinense.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)