A secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos e o prefeito de Itá, Jairo Sartoretto, assinaram, nesta semana, convênio de R$ 32 mil para realização da 7ª Festa da Suinocultura e Feira do Gado Leiteiro.

O evento, que faz parte da programação de aniversário de Itá, acontece no dia 10 de dezembro de 2017, a partir das 9 horas na Praça Central Dr. Aldo Ivo Stumpf.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 25 mil com contrapartida de R$ 7 mil. A secretária executiva ressalta que os eventos são de grande importância para o fortalecimento e a valorização das atividades agropecuárias da agricultura familiar no município de Itá. “A produção animal e principalmente a suinocultura são atividades econômicas de destaque da nossa região. Por isso incentivar a produção, a gastronomia e a cultura local é tão importante para o Governo do Estado”, destaca.

Glauco Benetti

Assessoria de Comunicação