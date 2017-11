O Processo Seletivo lançado em outubro deste ano pela Prefeitura de Alto Bela Vista foi suspenso por recomendação do Ministério Público. Um cadastro reserva seria formado, para a contratação futura de servidores que iriam atuar na Educação.

De acordo com o assessor jurídico da Prefeitura, Lucas Agostini, a Administração acatou a recomendação do MP e deve lançar outro edital, somente quando houver necessidade. “Já existe um Seletivo em vigor e que está vigente até março. Ele também prevê a prorrogação por mais um ano e então não havia a necessidade de se fazer mais um seletivo, pois os cargos seriam praticamente os mesmos”, explica. “Por isso houve a recomendação do MP e optamos por acatar, até por uma questão de economia para o município”, completa Agoistini.

As vagas eram para auxiliar de creche, agente de limpeza e copa, e também para professores nas áreas de Educação Infantil, Séries Iniciais, Letras/ Alemão, Educação Física, Arte, Educação Especial e Informática.

Até o momento da suspensão, somente seis pessoas estavam inscritas no Seletivo. Elas vão receber o valor pago na inscrição.

A Prefeitura emitiu uma nota ressaltando que a suspensão deste processo de contratação não irá comprometer o início do ano letivo de 2018.