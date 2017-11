O secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Moacir Sopelsa assinou na manhã desta terça-feira, 7, com representantes do Banco do Brasil, Sicoob e Cresol os Termos de Cooperação do Programa Menos Juros da agricultura e da pesca. Estiveram no gabinete do secretário em Florianópolis, Ulisses Silva Assis do Banco do Brasil; Pedrinho Vianei Vignatti do Sicoob e Elias José de Souza da Cresol. Estas são as três maiores operadoras de crédito nesta modalidade.

O secretário Sopelsa destacou a importância da parceria das entidades no Programa Menos Juros que vai ajudar os agricultores catarinenses para investirem em suas propriedades melhorando a renda e a qualidade de vida. “Através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural vamos incentivar os produtores a buscarem estas linhas de crédito e dar suporte para os nossos agricultores através do pagamento dos juros de até 2,5% ao ano para financiamento de até R$ 100 mil reais, contraídos pelos produtores rurais que se enquadrarem no PRONAF”, destacou.

Para validar a operação de crédito o produtor deverá assinar Termo de Compromisso com a secretaria da Agricultura e da Pesca, sendo que o pagamento da subvenção será feito na forma de amortização do empréstimo, diretamente ao agente financeiro, através da conta corrente do beneficiário. Os produtores interessados em acessar esta linha de crédito devem procurar os escritórios da Epagri nos municípios que será o órgão responsável pelo pré-enquadramento de valores e itens a serem financiados, projeto técnico, e encaminhamento às Agências de Desenvolvimento Regionais para aprovação.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)