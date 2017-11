Um fato inusitado e misterioso tem chamado a atenção em Lindóia do Sul. Em 2010 uma família que reside no Município fez uma fotografia no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo. O curioso é que apenas a mãe e um dos filhos foram a São Paulo para pagar uma promessa, já que o rapaz quando criança adoeceu e a medicina não garantia chances de cura. O fato que chamou a atenção da comunidade é que no verso dessa fotografia aparece a imagem do outro rapaz que ficou em Lindóia do Sul. O questionamento que foi levantado é se isso se trata de um milagre, um fenômeno paranormal ou uma manipulação da imagem?

O parapsicólogo clínico e jornalista, Alison da Silva, conversou com todas as pessoas envolvidas, inclusive fotógrafos profissionais, e foi descartada a possibilidade de alguém ter inserido essa imagem no verso da foto. Ela também não foi guardada junto com outras fotografias. “A primeira coisa que fizemos foi eliminar todas as causas naturais que possam ter ocorrido no momento da foto”, destaca.

Alison diz que a parapsicologia tem explicações para isso e considera que esse fato é um fenômeno paranormal, chamado de psicocinesia. Ele ressalta que qualquer pessoa pode desencadear paranormalidade, mas algumas têm mais predisposição. “O processo de gestação explica muito a paranormalidade, porque ela vem do sofrimento. Aquela criança que foi rejeitada, sofreu ameaça de aborto, quase morreu no nascimento ou teve a infância e a adolescência marcadas pelo sofrimento têm mais tendência a desencadear esses fenômenos”, explica o parapsicólogo.

Alison Silva diz que esse fato da aparição de uma pessoa que não estava presente na cena da fotografia tem tudo a ver com paranormalidade. Segundo ele, o rapaz que apareceu no verso da foto tem relatos de sofrimento na vida e também tinha uma vontade muito grande de ter ido ao Santuário de Aparecida. “Dentro da parapsicologia, nós acreditamos que ele conseguiu pela mente subconsciente (a energia psi, que todos nós temos) plasmar a sua imagem na foto”. Alison ainda destaca que a paranormalidade é hereditária e também pode ser desenvolvida com o aprendizado de técnicas e treinamento. “No caso dessa foto ela se manifestou de forma espontânea”, afirma.