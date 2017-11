O Sicoob Crediauc recebeu a visita de um número expressivo de cooperados durante a Expo Ipira, que foi realizada de sexta a domingo (27 a 29 de outubro). O evento contou com a presença de um grande público, que pôde conferir as novidades nos setores de indústria, comércio e agronegócio. Foi mais uma oportunidade para que a equipe do Sicoob Crediauc ficasse mais próxima da comunidade. Além disso, foram apresentados aos visitantes os produtos e serviços disponibilizados pela cooperativa de crédito.

O gerente da agência do Sicoob Crediauc de Ipira, Fernando Galvão, ficou satisfeito com os resultados conquistados durante a feira. "Foi uma oportunidade de conversarmos com nossos cooperados e estreitarmos as relações com o público em geral. Durante os três dias de evento, fechamos e prospectamos negócios e detalhamos sobre a gama de produtos que a cooperativa oferece. Ficamos plenamente satisfeitos como retorno que tivemos em todos os aspectos",assinala Galvão.

A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, explica que eventos como a Expo Ipira contribuem para o fortalecimento da marca da cooperativa. "A presença da cooperativa é fundamental para dar mais visibilidade a nossa marca. A feira foi um sucesso e isso traz bons resultados para todos: expositores, consumidores e comunidade. Parabenizamos ao prefeito de Ipira, Emerson Reichert, pela excelente iniciativa", enfatiza.

O prefeito de Ipira, Emerson Reichert, enalteceu a participação do Sicoob Crediauc na exposição, que encerrou no domingo. "O Sicoob Crediauc é um grande parceiro da Administração Municipal. Foi uma honra ter a presença da cooperativa na primeira Expo Ipira. A participação mostrou a força do Sicoob, que é uma cooperativa consolidada em toda a região. O evento superou nossas expectativas", avalia.

(Fonte: Luiz Henrique Rigon/Ascom/Sicoob Crediauc)