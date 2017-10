A Universidade do Contestado, UnC, está em processo eleitoral para a escolha do novo reitor e vice-reitor. A inscrição para as chapas iniciou no dia 26 de outubro e encerra nesta terça-feira, dia 31.

O coordenador do curso de Direito e presidente da comissão Eleitoral, professor Eduardo Nolla, comenta que é permitido se inscrever até as 22h de hoje. “Por enquanto, as chapas ainda não estão inscritas. Estamos no aguardo”, destaca.

O professor explica que há critérios para disputar os cargos de reitor e vice-reitor. As exigências básicas é ser professor da UnC há cinco anos, comprar disponibilidade de dedicação exclusiva, ter formação mínima de mestrado e pertencer exclusivamente ao quadro de magistério da universidade.

As eleições vão ocorrer no dia 22 de novembro no campus de Porto União. A homologação do resultado será no dia 25 do mesmo mês. A posse vai ocorre em 28 de fevereiro e o mandato do novo reitor será de quatro anos.

A votação será definida pelos membros de três conselhos. Eduardo Nolla explica quem tem direito a voto os representantes do Conselho Curador da Fundação, que é a mantenedora da universidade, o Conselho Fiscal da fundação e o Conselho universitário, que é formado por professores e alunos.

Oficialmente ainda não há inscritos, mas a informação que circula é que a eleição para a reitoria terá disputa. A atual reitora, Solange Sprandel da Silva, deverá concorrer à reeleição e um grupo de Canoinhas também estaria se articulando para conquistar o cargo.