A construção civil foi o setor que mais gerou empregos em Concórdia, no mês de setembro. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês passado foram geradas 98 novas oportunidades de trabalho no Município. O empresário Gilberto Coldebella diz que mesmo que as vagas de emprego com carteira assinada tenham apresentado números positivos, o setor ainda vive um momento de retração.

Coldebella comenta que até há interesse dos consumidores em adquirir imóveis, mas está difícil para concretizar os negócios. “Tem bastantes projetos para fazer ampliações e unidades novas, mas todos estão esperando clarear essa situação política e econômica”, afirma o empresário.

Outro dado que mostra que o setor da construção civil ainda vive um momento de instabilidade são os números da área construída. Segundo dados da Secretaria de Urbanismo e Obras de Concórdia, em agosto a área construída passava de 18 mil metros quadrados e em setembro caiu para 5.500 mil metros quadrados. A suspeita dos empresários do setor é que parte das contratações divulgadas pelo Caged tenha sido feita por empresas de Concórdia, mas para executar obras em outros municípios.