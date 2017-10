Na manhã deste sábado, o grupo de atletas do Tricolor realizou a última atividade da semana no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, visando ao confronto de amanhã diante do Palmeiras, na Arena, às 17h, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O treinamento teve a maior parte fechada ao acesso da imprensa. A última meia-hora da movimentação pode ser observada, já com a projeção de uma equipe mista para encarar o time paulista. Nesse momento, foi possível notar a divisão do elenco em dois grupos. Um deles, contando com a maioria dos jogadores considerados titulares, trabalhou a parte técnica em um dos gramados do CT, junto a alguns atletas do Grupo de Transição. Somente Edilson, Geromel e Arthur fizeram trabalhos em separado na academia.



No outro campo, reforçados pelas presenças de Luan, alem de Michel que retorna após artroscopia realizada no joelho, os jogadores efetuaram um treinamento de ataque contra defesa em espaço reduzido, com cada atleta podendo tocar na bola duas vezes, acelerando a dinâmica da atividade.



Após o trabalho, o goleiro Paulo Victor concedeu entrevista coletiva. Confira abaixo, assim como a galeria de fotos da atividade. Os jogadores seguem para concentração para a partida de amanhã.



Atletas relacionados



Goleiros: Bruno Grassi e Paulo Victor.

Laterais: Conrado, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Bruno Rodrigo e Rafael Thyere.

Meio-campistas: Cristian, Jailson, Jean Pyerre, Kaio, Machado, Michel e Patrick.

Atacantes: Arroyo, Beto da Silva, Dionathã, Everton, Jael e Luan.

(Fonte: Grêmio)