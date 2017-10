O Governo do Estado de Santa Catarina assinou na tarde da quarta-feira, dia 18, a ordem de serviço para a construção do Centro de Referência de Assistência Social, o Cras, do município de Alto Bela Vista. Além da unidade do município da Amauc, o ato também beneficiou mais 19 cidades com esse empreendimento. O recurso de R$ 6,8 milhões para a construção dessas unidades serão disponibilizados por meio do Programa Pacto pela Proteção Social.



Cada unidade terá 171 metros quadrados. A construção atende aos padrões de acessibilidade, com espaço físico compatível com o trabalho social. Todas as 20 cidades contempladas, entre elas Alto bela Vista, vão receber a mobília, cujo valor chega a R$ 300 mil de investimentos para cada município.