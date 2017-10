O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) instaurou procedimentos para investigar suspeitas de irregularidade no recebimento de doações para as vítimas do tornado de Xanxerê, ocorrido há dois anos. Três inquéritos civis e uma notícia de fato foram instaurados há uma semana e divulgados nesta quarta, 18 de outubro, pelo MPSC.

Em 2015, o tornado danificou cerca de duas mil casas e duas pessoas morreram. No início deste mês, a Câmara de Vereadores de Xanxerê aprovou relatório da CPI do Tornado, criada para investigar denúncias de possíveis desvios de doações, e o documento foi encaminhado ao MPSC.

Conforme o promotor de Justiça Marcos Augusto Brandalise, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê, o relatório da CPI entregue pela Câmara apontou irregularidades, mas não menciona responsáveis nem sugere o indiciamento de nenhuma pessoa. Por isso os procedimentos foram abertos.

Um dos inquéritos civis vai investigar quem seria o servidor público que recebeu uma casa modular sem ter sido atingido pelo tornado e se de fato ele não morava na área destruída. Outro é para apurar divergências entre os quantitativos de material recebido e o material doado. O terceiro inquérito é para saber por que “valores em dinheiro e a de uma motocicleta doados ainda estão em poder do município”. Já a notícia de fato é para “esclarecer os supostos crimes de furto de notas fiscais e de material doados”.

Fonte: G1 Santa Catarina