A bolsa de suínos de Santa Catarina permanece estável por mais uma semana, sendo cotada nesta segunda-feira (16) a R$ 3,80 – remuneração que perdura desde o dia 18 de setembro. De acordo com levantamento feito pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), embora as exportações estejam patamares favoráveis, o mercado interno não oferece sustentabilidade para elevar o valor pago pelo quilo do animal vivo no mercado independente.

Os suinocultores esperam que a remuneração tenha reação durante o mês de outubro, período em que o mercado interno tradicionalmente reabastece seus estoques para as festas de final de ano. “Devemos ter melhores preços aos independentes e também na integração, sendo que algumas agroindústrias já sinalizaram que devem fazer reajustes”, afirma o presidente da ACCS, Losivanio Luiz de Lorenzi.

Apesar do cenário de estabilidade em 2017, o presidente da entidade salienta que a melhora na remuneração ao produtor é uma necessidade, visto que os custos de produção subiram aproximadamente R$ 0,14 no último mês, influenciados principalmente pelas altas no valor do milho e do farelo de soja.

(Fonte: Tiago Rafael/Ascom/ACCS)