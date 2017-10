O Dia das Crianças, festejado na próxima quinta-feira, 12 de outubro, está entre as principais datas para o comércio. Quem é quem não tem um filho, neto, sobrinho ou afilhado para fazer um agrado? E o que também a favor dos lojistas nesta data é que muitas vezes os adultos são seduzidos pelos pequenos pela dificuldade de dizer não, e acabam abrindo mais o bolso em troca da alegria dos pequenos. Uma pesquisa realizada pela Fecomércio de Santa Catarina aponta que o gasto médio com o presente será de R$ 180,00.

O movimento nas lojas de brinquedos é intenso desde a semana passada. A empresária Márcia Korb comenta que as vendas estão boas desde a semana. “Muitas pessoas se anteciparam para fazer as reserva e as compras”, conta.

A idade da criança e as condições financeiras de cada consumidor são quesitos relevantes na hora da escolha, mas não há como negar que os brinquedos interativos têm ganhado a preferência. Além disso, a indústria está atenta ao comportamento das crianças digitais e cada vez mais cria novas necessidades de consumo. “Alguns brinquedos permite que se baixe um aplicativo e a criança brinca pelo celular”, relara a empresária.

A expectativa da Confederação Nacional do Comércio é que o Dia das Crianças incremente as vendas em 3,4%, em relação ao mesmo período do ano passado. Até quinta-feira o movimento deverá ser intenso nas lojas brinquedos. Em Concórdia algumas lojas estão trabalhando com horário esticado no fim do dia, e sem fechar ao meio-dia.