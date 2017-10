Apenas 29 milímetros de chuva em Concórdia foram registrados no mês de setembro pela estação agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, que fica no distrito de Tamanduá, no interior do município. Além disso, a chuva foi mal distribuída. Até o dia 27, tinha chovido apenas 8 mm. A precipitação do mês corresponde a apenas 16% da média histórica para setembro, que é de 187 mm. É o segundo ano consecutivo de baixa precipitação no mês. Em 2016, foram 78 mm, enquanto em 2015 foram 329 mm de chuva em setembro.

Agora, este setembro é o sétimo mês com menos chuva em Concórdia nos últimos 31 anos e o segundo mês de 2017 a aparecer na lista (o outro é julho, com 13 milímetros). Ainda, a temperatura de 35ºC registrada nos dias 14 e 15 igualou o recorde para o período, que até então só havia acontecido em 2012.

A estação da Embrapa faz as medições no distrito de Tamanduá e funciona desde 1985, seguindo normatização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na internet, estão disponíveis para consulta as informações a partir de 1987, no endereço www.cnpsa.embrapa.br.meteor.

Meses menos chuvosos em Concórdia

Chuva (mm) Mês Ano

0 agosto 2012

6 agosto 1988

13 julho 2017

19 abril 1987

22 maio 1995

24 novembro 1998

29 março 1991

29 maio 1991

29 agosto 1994

29 fevereiro 2005

29 setembro 2017

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa)