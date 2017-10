O domingo, dia primeiro de outubro, será o dia D para o Concórdia Atlético Clube na luta por um lugar na final da série B, o que lhe garante uma vaga na série A do próximo ano. O Galo do Oeste recebe o Marcílio Dias, a partir das 16h, no Estádio Domingos Machado de Lima pelo jogo da volta da semifinal.



No primeiro jogo, realizado no último fim de semana, em Itajaí, o Marinheiro venceu por 2 a 1. Com isso, o time da Capital do Trabalho precisa de uma vitória por qualquer resultado para avançar á final.



A direção do CAC espera um público próximo dos três mil torcedores. Para isso, a direção montou um esquema especial de segurança, que vai contar com 67 policiais militares e outros seguranças dentro do estádio. As ruas, Dioníso Boff - defronte ao portão principal do estádio - e Marechal Deodoro, que passa ao lado do Estádio, via Casa da Cultura, estarão fechadas a partir da tarde.



A arbitragem será de Ramon Abatti Abel, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Alex dos Santos.