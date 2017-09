Mais de 400 dançarinos participaram da etapa microrregional de Seara do Festival Escolar Dança Catarina realizado nesta terça-feira, 18, em Arvoredo. Muito brilho, maquiagem, penteados, figurinos elaborados e muita criatividade na composição das coreografias marcaram o evento que foi acompanhado por 1,5 mil pessoas.



A secretária executiva da ADR Seara, Gládis Regina Bizolo dos Santos, destaca a grande participação das escolas com 27 grupos de sete municípios da Regional. “São mais de 400 bailarinos com idades entre 6 e 17 anos. E a qualidade dos trabalhos vem crescendo muito. É um verdadeiro espetáculo”, afirma.

O integrador educacional Paulo Roberto Dalla Valle ressalta que esta é a etapa microrregional com maior número de participantes. “Desde 2008, quando realizamos o primeiro festival, o número de participantes foi notável e agora que o Dança Catarina já está consolidado entre as escolas, conseguimos ser um dos melhores festivais escolares do Estado”, declara.



As coreografias e casais classificados, vão representar a Regional de Seara na etapa regional Oeste que será realizada em Xanxerê nos dias 28 e 29 de outubro de 2017.



O Festival Escolar Dança Catarina é promovido pelo Governo do Estado, através da FESPORTE, por intermédio das ADRS e em parceria e com o apoio das Escolas Prefeituras Municipais

CATEGORIA MIRIM – DANÇA LIVRE

1º Lugar: EEF Pinhal Preto (Xavantina) com a coreografia “Valentia”;

2º Lugar: EM Deolindo Zílio (Seara) com a coreografia “As Crianças e a Tecnologia”;

3º Lugar: EEF Pinhal Preto (Xavantina) com a coreografia “Entre Pirulitos e Bonecos

CATEGORIA JUVENIL – DANÇA LIVRE

1º Lugar: EEB Prof. Luiz Sanches Bezerra da Trindade (Xavantina) com a coreografia “Carimbó” – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

2º Lugar: EEB Benta Cardoso (Arvoredo) com a coreografia “Filhos da Terra” – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

CATEGORIA INFANTIL – DANÇA POPULAR

1º Lugar: EEB Arabutã (Arabutã) com a coreografia “Centopeia” – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

2º Lugar: EEB Marcolino Pedroso (Arabutã) com a coreografia “Italianos em Festa” – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

3º Lugar: EEB Prof. Luiz Sanches Bezerra da Trindade (Xavantina) com a coreografia “Louvação”;

CATEGORIA INFANTIL – DANÇA LIVRE

1º Lugar: EEB Arabutã (Arabutã) com a coreografia “A Notícia” – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

2º Lugar: EM João Henrique Pille (Itá) com a coreografia “Pulsação” – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

3º Lugar: EEB Prof. Luiz Sanches Bezerra da Trindade (Xavantina) com a coreografia “Tempo”;

CATEGORIA INFANTIL – DANÇA DE SALÃO

1º Lugar: Ana Maria de Oliveira e Clayver Picolli da EEB Benta Cardoso (Arvoredo) – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

2º Lugar: Carla Pizzato e Cesar Seghetto da EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro (Lindóia do Sul) – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

CATEGORIA JUVENIL – DANÇA DE SALÃO

1º Lugar: Fernanda Lodi e Victor Venancio da EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro de (Lindóia do Sul) – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

2º Lugar: Danieli Daneli e Dalvan Oliveira da EEB Prof. Luiz Sanches Bezerra da Trindade (Xavantina) – CLASSIFICADO PARA ETAPA REGIONAL;

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Concórdia).