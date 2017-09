Mais 500 professores da região se inscrevem para 28 vagas entre as ADRs de Concórdia e Seara

Confira a lista de inscritos para o concurso do Estado

Já está disponível no site da Acafe a relação das inscrições deferidas para o concurso público do Estado na área de Educação. Para as vagas disponíveis às ADRs de Concórdia e de Seara são 507 profissionais interessados na efetivação.

Para a ADR de Concórdia são 13 vagas disponíveis e há 441 inscritos. Para a ADR de Seara são 15 oportunidades de trabalho e 66 pessoas que se inscreveram.

A maioria das inscrições é para vagas que não estão disponíveis para a primeira chamada e ficarão em cadastro de reserva. A supervisora de Recursos Humanos da ADR de Concórdia, Luciana Biondo Volpini, explica que o edital prevê a situação para a primeira chamada, mas também dá abertura para a inscrição em outras disciplinas. “Se houver necessidade o Estado poderá fazer outras chamadas para as demais disciplinas, já que o concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois”, detalha.

Em todo o Estado, o concurso prevê a contratação de mil profissionais para o início do ano letivo de 2018, sendo 600 professores e 400 cargos administrativos. Mais de 30 mil pessoas se inscreveram para este concurso.

Como acessar a lista de inscrições