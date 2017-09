Estamos novamente na liderança! Com gols de William Pottker, Leandro Damião e Nico López, o Internacional venceu o Figueirense por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Beira-Rio, e chegou aos 45 pontos após a disputa de 24 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O Colorado tem a mesma pontuação do América-MG, mas com uma vitória a mais (13 contra 12). Foram sete vitórias nos oito último jogos e a sexta seguida alcançada no Gigante.

Retornos importantes

O time colorado ganhou os reforços de Rodrigo Dourado e D'Alessandro no confronto com os catarinenses. O volante havia cumprido suspensão automática na rodada anterior, enquanto que o capitão estava se recuperando de lesão. Por outro lado, Camilo e Klaus, lesionados, ficaram de fora. O técnico Guto Ferreira escalou a seguinte formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

(Fonte: Internacional)