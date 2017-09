O Colorado volta ao Beira-Rio para mais um jogo importante. Com cinco vitórias consecutivas em casa, o Inter busca mais três pontos para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O desafio é contra o Figueirense, neste sábado (15), às 16h30. O Clube do Povo, dono melhor média de público da competição, conta mais uma vez com o apoio da sua torcida que vem dando show. As redes sociais do Inter e a Rádio Colorada transmitem em tempo real todos os detalhes do confronto.

A preparação para o duelo foi encerrada na manhã desta sexta-feira (15), no CT Parque Gigante, sob forte chuva. Os jogadores foram ao gramado para ajustar os últimos detalhes antes do jogo do final de semana. A primeira atividade da manhã foi de posicionamento, na qual o treinador executou algumas jogadas e movimentações dos atletas. Depois, o grupo fez um trabalho recreativo no campo, fechando a preparação.

O técnico Guto Ferreira terá a volta de dois jogadores importantes para a equipe: D'Alessandro e Rodrigo Dourado. O argentino, que estava lesionado, volta ao time após dois jogos fora. Já o volante colorado retorna depois de cumprir suspensão. Na defesa, Klaus, com uma fratura no punho, será substituído por Ernando. O defensor é o único desfalque da equipe, que conta com praticamente o grupo completo para o confronto contra os catarinenss.

O Inter ocupa, no momento, o segundo lugar, com 42 pontos somados. Caso o América-MG não vença nesta rodada, o Colorado pode assumir a liderança com uma vitória. A equipe tem o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição.

(Fonte: Internacional).