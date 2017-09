A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, já liberou para o município de Arvoredo, a reposição da ponte na comunidade de Linha Poca que foi arrastada pela chuva. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Arvoredo, Flávio Spagnolo, nesta semana houve a vistoria pelo gerente Do Departamento Municipal de Estrada, DMER, Domingos Battiston e o Engenheiro Civil Júlio Zanuzo, no local onde será instalada a ponte, para observar o espaço e a partir dai fazer o projeto para a construção das cabeceiras e lançar a licitação. “A partir do momento que as cabeceiras estiverem prontas, a ponte, que vem pré pronta, será instalada”, diz. O trabalho deve ser entregue a comunidade até o final do mês de novembro.

(Fonte: Vânia Souza/Ascom/Prefeitura de Arvoredo)