A revisão do Plano Diretor da área urbana do município de Concórdia, foi tema de uma indicação dos vereadores Closmar Zagonel (PMDB) e Anderson Guzzatto PR) na noite desta terça-feira, 12. O pedido dos vereadores é para saber se o município “contratou ou está contratando uma empresa para debater e construir a revisão do plano”.

Zagonel justificou que é preciso uma revisão para se discutir vários pontos, que passam pelo funcionamento de empresas em alguns locais, a questão do número de andares em cada prédio, além dos zoneamentos, ajustando o que é área comercial e residencial, por exemplo. “Isto reflete diariamente no nosso município e é preciso que toda a comunidade posa participar da discussão e que as regras sejam as mesmas e acessíveis para todos”, destacou.

O vereador Anderson Guzzatto (PR) destacou que nos últimos anos foi registrado “uma febre de loteamentos” que agora apresentam alguns problemas como construções com características urbanas em áreas rurais. “É uma importante que possamos fazer estas adequações e também permitir o desenvolvimento e instalação de empresas em novos pontos do município", afirmou.

Já o vereador e presidente da Câmara, Artêmio Ortigara (PR) lembrou das diversas indicações feitas em outras épocas para também flexibilizar o Plano, e melhorá-lo, dentro da realidade do município de Concódia.

O líder do governo na Câmara, Fabiano Caitano (PSDB), ressaltou que a conclusão do Diagnóstico Sócioambiental, vai permitir que a revisão do Plano Diretor seja feita, respeitando as áreas de risco, as áreas consolidadas e as novas áreas que podem ser aproveitadas para melhorar o desenvolvimento econômico de Concórdia.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/CVC)