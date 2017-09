Uma escola do Alto Uruguai Catarinense esta na lista de 20 educandários de todo o estado, que estão aptos a receber o ensino médio integral em 2018. A lista com o nome dos estabelecimentos foi divulgada pela Secretaria de Estado da Educação e enviada para o Ministério da Educação. Da região, a Escola de Educação Básica Benjamim Carvalho de Oliveira foi selecionada.

Ao todo, o MEC quer fazer essa implantação a 572 escolas de todo o país nesta primeira fase. A expectativa é atender 256 mil estudantes a partir do ano que vem. Não há informação de quando haverá a definição.



O Plano Nacional de Educação prevê a implantação gradual das escolas em tempo integral entre suas metas.



As escolas que farão parte do programa ampliarão a jornada e deverão ofertar pelo menos cinco horas por semana de português e cinco horas de matemática. O restante do tempo adicional será dedicado a atividades da parte flexível, a ser definida considerando as diretrizes curriculares nacionais e locais.