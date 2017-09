Amado opor alguns e odiado por outros, é bom os brasileiros já se lembrar que daqui a um mês o Horário de Verão estará chegando. À meia-noite do dia 15 de outubro os relógios serão adiantados em uma hora, e essa mudança vai durar até o dia 17 de fevereiro do ano que vem.

A redução no consumo não é o único benefício do Horário de Verão. O gerente regional da Celesc, Calos Rigoni, destaca que a economia no consumo não é o único benefício de adiantar o horário em uma hora. Ele explica que o fato de demorar mais tempo para escurecer evita que o sistema fique sobrecarregado, ou seja, muito consumo em um curto espaço de tempo. Situações como a iluminação publica ser acesa mais tarde e não coincidir com o mesmo horário de funcionamento do comércio, já favorece bastante.

A diluição do horário de pico de consumo de energia elétrica, que ocorre das 18h às 21h, é um grande benefício para quem opera o sistema elétrico. “Na verdade temos que fazer muito investimento para ser usado em poucas horas. O ideal seria que o consumo fosse o mesmo durante todo o dia”, afirma Rigoni.

Pesquisa alerta para nova realidade

Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Minas e Energia e divulgada em julho deste ano, mostra que o Horário de Verão não está mais com a bola toda quando o assunto é economia de energia. Antes o grande vilão era o chuveiro elétrico, que stá perdendo força para os climatizadores. Nos últimos anos a temperatura tem influenciado mais no consumo de energia do que propriamente a luminosidade.

Segundo a pesquisa, a economia de energia entre 17h e 20h ainda, mas é menor do que o aumento do consumo verificado durante as madrugadas por causa do uso do ar condicionado entre meia-noite e 7h.