Aproximar a comunidade dos museus. Este é o principal objetivo da Primavera de Museus, que neste ano chega a 11ª edição. Trata-se de uma programação nacional, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, em parceria com as demais instituições museológicas do país. Concórdia aderiu a programação, por meio do Museu Histórico Hermano Zanoni, que é administrado pela Fundação Municipal de Cultura. O início da programação no município será marcado pela abertura, às 19h30, da exposição Dentro de Casa, concebida de artista Renata Gaertner, com curadoria de Raul Kussler.



A exposição ficará na Galeria Municipal de Artes de 6 a 30 de setembro. Dentro de Casa propõe um novo olhar sobre os objetos históricos. O artefato assume um outro significado: o de evocar histórias. Histórias estas, também, contadas por meio de narrativas. Portanto, dar novos significados aos objetos é possibilitar uma análise sobre o que foi feito e produzido em gerações passadas e suas respectivas memórias.



Dentro de Casa está carregada de múltiplos significados, já que os objetos expostos são símbolos que nos pertencem e traduzem nossas ações. Para os museus, estes utensílios não são importantes por apenas contar histórias individuais, mas por tecer a memória coletiva. A visitação é gratuita. A Galeria Municipal de Artes está instalada nos Quiosques. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 9h às 11h30 e das 14h às 18h. Aos sábados a Galeria abre das 10h às 12h.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)